"Российский учебник" поможет учителям в работе с новым Федеральным перечнем учебников

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" подготовила программу методической помощи учителям по работе с новым Федеральным перечнем учебников (ФПУ). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе корпорации.

"Новая программа призвана облегчить работу преподавателей с новым Федеральным перечнем учебников (ФПУ), утвержденным 29 декабря 2018 года, и минимизировать ущерб, который может быть вызван принятым документом", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, в программу методической помощи входят персональная консультация методистов, экспертные рекомендации с пошаговой инструкцией, а также бесплатные профессиональные вебинары и очные мероприятия для проведения подробного анализа учебного процесса по всем учебным курсам с учетом последних изменений в ФПУ. "Кроме того, для поддержки школ, оказавшихся в особо сложной ситуации, в отдельных случаях при размещении заказа на закупку учебников корпорация может передать школам оставшиеся учебники 2018 года издания из линий, не вошедших в ФПУ, бесплатно по договору пожертвования", - добавили в организации.

Ранее сообщалось, что, по оценкам экспертов "Российского учебника", изменения в перечне могут негативно отразиться на работе примерно 220 тыс. российских учителей, которые ранее использовали в работе учебники, исключенные из списка. В частности, в начале февраля 2019 года председатели региональных отделений Российской ассоциации учителей географии, учителя и преподаватели географии, а также представители общественности указали на отсутствие авторитетных изданий по географии в новом ФПУ, направив соответствующее письмо президенту Русского географического общества Сергею Шойгу.

ФПУ является официальным документом, утверждаемым Министерством просвещения. В конце прошлого года министр просвещения РФ Ольга Васильева утвердила данный перечень, который был сокращен с 1 тыс. 370 до 863 наименований.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду Lecta. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу УМК и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.