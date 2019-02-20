{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Создание космического центра в Москве позволит сохранить завод им. Хруничева

По словам Сергея Собянина, центр Хруничева находится в сложном положении, а большая часть его территории не используется

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Открытие Национального космического центра в Москве позволит сохранить разработчика орбитальной станции "Мир" и одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон" - завод им. Хруничева. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем аккаунте в Twitter.

"Президент поручил создать в Москве Национальный космический центр. Лучше всего для этого подходит завод им. Хруничева. Открытие центра позволит сохранить это уникальное предприятие - разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", "Мир", российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон", - написал мэр.

По его словам, в последние годы центр Хруничева "находится в сложном положении, большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище".

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству Москвы и Роскосмосу создать Национальный космический центр, который сосредоточит все ключевые конструкторские бюро, предприятия и профильные организации. По словам главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, центр заработает в Москве через три с половиной года, уже ведется обсуждение с правительством Москвы. В одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса, "одновременно этот проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления центра Хруничева".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Более 16 млрд рублей выделено на оздоровление Волги в 2019 году
Наибольший объем субсидий получат Нижегородская, Московская и Самарская области
Читать полностью