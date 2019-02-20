Вопрос опеки над оставленным ночью в лесу ребенком будут решать после приговора матери

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вопрос о том, с кем будет жить ребенок, которого мать оставила ночью в национальном парке "Лосиный остров", будет решаться, исходя из приговора суда в отношении женщины. Об этом сообщила в среду ТАСС уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сейчас ясно, что есть бабушка и дедушка, хочется, чтобы ребенок прежде всего был с родными. Важно определить, насколько это служит его благополучию", - сказала Кузнецова.

"Посмотрим, какой приговор суда будет", - добавила она, отвечая на вопрос, когда будет решаться вопрос об опеке над мальчиком.

Кузнецова отметила, что сейчас ребенок находится в больнице, с ним работают специалисты. "Важно разобраться, сколь долго эта ситуация продолжалась, насколько травмирующее взаимодействие было. Самое главное, чтобы его здоровью ничего не угрожало, так как было выявлено переохлаждение, он был в шоковом состоянии", - подчеркнула детский омбудсмен.

О происшествии

18 февраля в 05:35 утра женщина 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее шестилетнего сына. По словам матери, в воскресенье она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, но мальчик убежал и не вернулся. Как отметила ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время и минусовую температуру пытался найти выход из лесного массива.

На следующее утро ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный скотчем мешок, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно- генетическая судебная экспертиза.