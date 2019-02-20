Власти Липецкой области помогут многодетным с коммуникациями при строительстве домов

ТАСС, 20 февраля. Власти Липецкой области намерены во взаимодействии с муниципалитетами оказывать финансовую помощь многодетным семьям, которые будут вести индивидуальное жилищное строительство. В частности, планируется софинансировать проведение коммуникаций к строящимся домам, рассказал ТАСС временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что правительству России и Центробанку следует разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

"В регионе более 70% вводимого жилья - индивидуальное строительство. Но [для многодетных семей] нет дополнительного рычага, нет возможности дополнительно финансироваться. Мы в регионе должны пересмотреть ситуацию, когда местные власти выдают разрешение - и дома строятся, но нет коммуникаций. Мы должны обязательно это софинансировать с муниципалитетами, чтобы были вода, газ, свет, <...>, а люди могли строить [дома] и растить здоровых и счастливых детей", - сказал Артамонов.

Он добавил, что заявленный в послании Федеральному Собранию объем льгот многодетным семьям, а также преференций и инвестиций по жилищному строительству, образованию, медицине - колоссален и уникален. "Думаю, жители нашего региона очень ждут этих изменений, потому что многим это позволит серьезно улучшить их жизнь, решить накопившиеся проблемы. <...> Мы софинансируем 500 млн рублей из регионального бюджета на фельдшерско-акушерские пункты, на программу "Земский доктор", отрадно, что теперь появится и программа "Земский учитель" - все это позволит улучшить на селе и уровень медицинской помощи, и уровень образования", - добавил Артамонов.