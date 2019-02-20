Васильева: "Земский учитель" привлечет в села как молодых, так и опытных специалистов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Национальная программа "Земский учитель", которую предложил запустить президент России Владимир Путин, позволит привлечь в села не только молодых педагогов, но и специалистов с большим стажем. Об этом среду заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"На сегодняшний день у нас нехватка педагогических работников, куда входят учителя и работники школы, примерно 12 тыс. в сельских школах. Сельских школ у нас в стране 26 [тыс.] из 42 тыс. <…> Сейчас, получив те самые подъемные средства, которые будут заложены в эту программу, имея возможность обустроить свою жизнь именно в селе, я думаю, что есть возможность привлечения не только молодых, <…> но она может привлечь учителей с большим стажем, которые тоже могут приехать в село и уже дальше продолжать свою педагогическую деятельность", - сказала Васильева.

Она напомнила, что ранее уже предпринималась попытка запуска программы "Земский учитель", однако только сейчас предложено реализовать ее на федеральном уровне.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.