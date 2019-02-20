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Глава Чечни выразил готовность реализовать обозначенные президентом в послании задачи

Рамзан Кадыров уверен, что регион решит вопрос нехватки мест в детских садах республики

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность реализовать все задачи, обозначенные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. В частности, речь идет об обеспечении детей в республике местами в детских садах, сообщил глава республики журналистам.

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Президент России Владимир Путин в среду в послании Федеральному Собранию заявил, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года, а высокоскоростной интернет должен появиться во всех российских школах до конца 2021 года. Кроме того, он поручил до конца 2021 года создать более 270 тыс. мест в яслях, около 90 тыс. мест должны быть созданы в российских регионах в 2019 году - на эти цели из федерального и регионального бюджетов в течение трех лет будет направлено 147 млрд рублей.

"Для нас очень актуальны все озвученные вопросы, потому что прирост населения с 2007 года по сегодняшний день составляет более 250 тыс. По линии образования, дошкольного образования все что озвучил президент, - это необходимое региону. Я думаю, мы все это реализуем", - сказал Кадыров.

Как сообщалось, в Чечне более 340 школ, где дети учатся в две смены, и 38 - с трехсменным режимом обучения. Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет в регионе составляет 100%, до трех лет - охват 93%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечняПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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