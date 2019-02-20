В СФ заявили, что РФ с точки зрения законодательства может шире применять электронные визы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Распространение практики применения электронных виз для иностранных туристов не требует изменений законодательства, это вопрос оснащения пограничных служб необходимым оборудованием, заявил в среду ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который в том числе занимается вопросом государственной политики в сфере туризма.

В среду в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продумать механизм упрощения визовых процедур для туристов из других стран, в частности, распространить практику применения электронных виз.

"По электронным визам законодательные решения все есть, там вопрос заключался в расширении масштабов тех зон, где решался вопрос по электронной визам, в частности, Дальний Восток. Электронные визы - это прежде всего контрольно-измерительные информационные комплексы, которые должны быть у пограничных служб: это программное обеспечение, информационная система и контрольно-пропускное оборудование" - пояснил Рязанский.

Сейчас электронные визы, оформить которые можно через специальный сайт, доступны гражданам 18 государств. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран, как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.