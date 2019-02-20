Эксперт: следствие неверно применяет статью УПК при уголовном преследовании бизнесменов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главная проблема при преследовании предпринимателей за экономические преступления заключается не в качестве самого законодательства, а в его применении. Такое мнение в среду высказал ТАСС адвокат Алексей Мельников, комментируя послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.

В своем послании глава государства подверг критике существующую систему продления сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям и попросил Верховный суд и Генпрокуратуру пересмотреть эти подходы, отметив, что проблема взаимоотношений между бизнесом и правоохранительными органами остается.

"Дело не в качестве уголовного закона, а в правоприменении его следствием и судом. Есть современная статья 108 УПК РФ ("Заключение под стражу"), запрещающая арестовывать предпринимателей, например, по статье о мошенничестве. Но следствие при попустительстве суда просто издевается, говоря, что это не предпринимательство, а мошенничество. Избирается мера пресечения в виде ареста Майклу Калви, Сергею Хачатурову и многим другим предпринимателям", - сказал адвокат, представляющий интересы Хачатурова.

Президент в своем послании также обратил внимание, что необходимо пересмотреть критерии уголовного преследования бизнеса, включая определение "группа лиц по предварительному сговору". В связи с этим Мельников высказал мнение, что привлечение бизнесменов в качестве обвиняемых по квалифицирующему признаку "предварительный сговор" заключается в проблеме качества следствия. "Если следствие из карьерных соображений будет втягивать непричастных лиц, создавая группу, то квалифицированный и справедливый суд должен это обнаружить, невиновных оправдать, а нарушитель закона должен ответить, например, по статье о злоупотреблении полномочиями или за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", - сказал адвокат.

По его словам, в первую очередь, необходима защита личных прав граждан, собственности от злоупотреблений. "Решать эти задачи нужно через расширение юрисдикции суда присяжных и строгом наказании лиц, нарушающих закон с использованием своего служебного положения, в том числе, судей, - отметил юрист. - Необходима также иная, чем сейчас, позиция прокуратуры, которая должна не молчать по вопросу сложившихся незаконных практик вмешательства в экономические споры и уголовного преследования предпринимателей, а защищать закон".

Сергей Хачатуров - бывший вице-президент "Росгосстраха", обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, следствие оценивает ущерб по делу в 6 млрд рублей. Американец Майкл Калви - основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, арестован в Москве 16 февраля в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".