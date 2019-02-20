Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку вблизи аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Инспекторы Министерства экологии и природопользования обнаружили в ночь на 20 февраля в непосредственной близости от аэропорта Шереметьево в водоохранной реки Клязьма незаконную свалку строительного мусора, вывезенного из Москвы. Об этом ТАСС сообщил замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов в среду.

"На земельном участке в деревне Поярково городского округа Солнечногорск Московской области организована несанкционированная свалка завозимых из Москвы строительных отходов, грунтов и сжигание древесных остатков с последующим их захоронением. Кроме того, велась незаконная добыча песка. Земельный участок относится к землям для малоэтажного жилищного строительства и расположен в водоохранной зоне реки Клязьма, охранной зоне линий электропередачи и в непосредственной близости от аэропорта Шереметьево", - сказал он.

По данным министерства, на участке велась активная работа, в час к точке подъезжали порядка 20 машин. Мусором было захламлено около 2 га. Инспекторы изъяли на ответственное хранение шесть самосвалов, два бульдозера и три экскаватора и организовали круглосуточное дежурство, чтобы нарушители не увезли машины и не продолжили складировать на участке мусор.

"Водители - частники, земельный участок принадлежит компании. На всех водителей были составлены материалы об административных нарушениях по факту несанкционированного сброса мусора. Фирме мы насчитаем ущерб, эти материалы будут направлены в правоохранительные органы с целью рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела", - добавил Воронцов.