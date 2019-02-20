Волгоградский госуниверситет опроверг данные о фиктивном обучении дочери проректора

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Информация о том, что одна из студенток Волгоградского государственного университета числилась среди студентов и получала оценки за экзамены, фактически не обучаясь в нем, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе вуза.

Как сообщалось ранее, прокуратура обнаружила, что в 2017-2018 годах дочь первого проректора волгоградского вуза числилась среди студентов очной формы обучения экономического факультета, на бюджетной основе,и ей выставлялись отметки "отлично". Однако фактически девушка жила и училась в одном из образовательных учреждений в Германии, и в даты сдачи зачетов и экзаменов в Волгограде отсутствовала. После проверки девушка переведена на заочную форму обучения в волгоградском вузе, несколько сотрудников вуза привлечены к дисциплинарной ответственности. Источник ТАСС сообщил, что речь идет о ВолГУ.

"В период обучения по очной форме Баракова Анна Сергеевна проходила стажировку в Федеративной Республике Германия (2017/2018 учебный год). В связи со стажировкой аттестацию Анна проходила в индивидуально установленные сроки, что предусмотрено правилами университета", - сообщил представитель вуза. По его словам, ведомости и объяснения преподавателей подтверждают, что девушка сдавала сессию.

"Проверка прокуратуры выявила, что в институте экономики и финансов ВолГУ были допущены нарушения в документальном оформлении индивидуальных сроков прохождения промежуточной аттестации и в оформлении ведомостей, включая экзаменационные", - сказал собеседник.

В ноябре 2018 года девушка зачислена на заочное обучение, а в январе 2019 года прокуратура вынесла представление о нарушениях, по которому и были привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники.