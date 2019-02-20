В школе Юргамыша опровергли данные о запрете на телефоны в столовой после жалоб на питание

ТАСС, 20 февраля. Распространенная СМИ информация о запрете на использование телефонов в столовой Юргамышской средней общеобразовательной школы, где накануне в обеденном супе нашли "мясо с щупальцами", не соответствует действительности. Об этом в среду сообщила ТАСС заместитель главы администрации Юргамышского района по социальной политике Марина Барыло.

"Я связалась с исполняющей обязанности директора школы Валентиной Петровной Марковой, чтобы она прояснила ситуацию. Было сказано, что такой команды не было, никто не запрещал детям в столовую носить телефоны. В издании [которое опубликовало информацию] искажены даже фамилии сотрудников, их информация не соответствует действительности", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в "ВКонтакте" появилась фотография школьного обеда в Юргамышской школе, в который попали мясные субпродукты. Курганские следователи и специалисты Роспотребнадзора начали проверки. 20 февраля интернет-газета Znak.com со ссылкой на родителей, пожелавших остаться анонимными, сообщила, что ученикам школы запретили брать мобильные телефоны в столовую.