{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В школе Юргамыша опровергли данные о запрете на телефоны в столовой после жалоб на питание

Распространенная СМИ информация, по словам и.о. директора учебного заведения, не соответствует действительности

ТАСС, 20 февраля. Распространенная СМИ информация о запрете на использование телефонов в столовой Юргамышской средней общеобразовательной школы, где накануне в обеденном супе нашли "мясо с щупальцами", не соответствует действительности. Об этом в среду сообщила ТАСС заместитель главы администрации Юргамышского района по социальной политике Марина Барыло.

"Я связалась с исполняющей обязанности директора школы Валентиной Петровной Марковой, чтобы она прояснила ситуацию. Было сказано, что такой команды не было, никто не запрещал детям в столовую носить телефоны. В издании [которое опубликовало информацию] искажены даже фамилии сотрудников, их информация не соответствует действительности", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в "ВКонтакте" появилась фотография школьного обеда в Юргамышской школе, в который попали мясные субпродукты. Курганские следователи и специалисты Роспотребнадзора начали проверки. 20 февраля интернет-газета Znak.com со ссылкой на родителей, пожелавших остаться анонимными, сообщила, что ученикам школы запретили брать мобильные телефоны в столовую.

Теги
РоссияКурганская область
"Росучебник" представил издания по функциональной грамотности педагогам в Пермском крае
Ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования Марина Кузнецова отметила, что упражнения, представленные в учебниках корпорации, помогают формировать жизненные навыки
Читать полностью