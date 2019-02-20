Около 25 млрд рублей направят на строительство 50 школ в СКФО

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 25 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на строительство 50 новых общеобразовательных организаций в регионах Северного Кавказа в рамках национального проекта "Образование". Это позволит создать около 31 тыс. мест в округе, который демонстрирует самый высокий прирост населения в России, сообщил ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию.

В среду в послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года. Президент также призвал правительство РФ поддержать регионы, где нет собственных возможностей для решения этого вопроса. Северный Кавказ является лидером по естественному приросту населения, здесь наиболее актуальна проблема с обучением в три смены в ряде регионов.

"В целях ликвидации третьей смены обучения на строительство 50 новых общеобразовательных организаций в рамках данного проекта из федерального бюджета предусмотрено около 24,4 млрд рублей, что позволит создать около 31 тыс. новых учебных мест", - сказал министр.

При этом Чеботарев отметил, что в настоящее время уже удается решать проблему. "На начало 2018-2019 учебного года в третью смену на Северном Кавказе учились почти 13 тыс. детей, а на начало прошлого учебного года их было менее 9 тыс.", - сказал министр.

Чеботарев подчеркнул, что одна из ключевых целей Минкавказа - качественная реализация национальных проектов регионами Северного Кавказа. По его словам, при Минкавказе создана рабочая группа, которая держит на контроле своевременное утверждение субъектами СКФО региональных проектов и мониторинг их дальнейшей реализации.

Национальный проект "Образование" был утвержден майским указом президента РФ в 2018 году. Третьего сентября президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам одобрил паспорт национального проекта практически без замечаний. Планируется, что его реализация по десяти направлениям охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение страны в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.