Топилин заявил о начале проверок в психоневрологических интернатах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мероприятия по проверкам психоневрологических интернатов (ПНИ) в РФ уже стартовали. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

На данный момент в России функционируют 522 психоневрологических интерната, в которых проживают около 160 тыс. человек.

"Они уже начались [проверки]. Все [интернаты будут проверены]", - сказал он.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минздраву представить предложения по реформированию ПНИ к 1 марта. Кроме того, Голикова дала поручение Роструду, Росздравнадзору и Роспотребнадзору к 1 апреля провести проверку всех психоневрологических интернатов в стране.

Результаты мониторинга НКО показывают, что интернаты для взрослых зачастую являются учреждениями закрытого типа, где директор интерната часто является опекуном недееспособным проживающим. Это, по мнению экспертов, приводит к большому числу правонарушений в интернатах.

Сейчас ПНИ - это учреждения социальной защиты, в которых живут взрослые люди с инвалидностью или психическими нарушениями, нуждающиеся в постоянном или частичном уходе и наблюдении. Работа по реформированию самой системы ПНИ сейчас возложена на Минтруд РФ. Ранее Топилин заявил о необходимости оценить, какие альтернативные формы проживания будут эффективны. Он также отмечал, что для каждого проживающего во взрослом интернате в первую очередь необходимо определить уровень его самостоятельности и, исходя из этого, предлагать ему социальную услугу по сопровождению в необходимом объеме.