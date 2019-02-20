Премьер Ингушетии поручил чиновникам лично проверить работу социальных учреждений региона

МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев поручил чиновникам республики лично проверить предприятия и социальные учреждения региона на качество предоставляемых услуг. С такой инициативой премьер выступил на совещании после поездки на работу на общественном транспорте, качество которой вызвало критику у Евлоева, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Не соблюдается безопасность дорожного движения, техническое состояние транспорта не отвечает требованиям, посадка и высадка пассажиров часто происходят за пределами остановочной платформы, что создает трудности для пассажиров и даже угрозу получения ими травм. Необходимо навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Аналогичным проверкам должны быть подвергнуты не только транспортные, но и другие предприятия и учреждения республики, в том числе больницы, школы", - передает пресс-служба слова Евлоева.

В среду утром премьер республики добрался на работу на общественном транспорте.

"Считаю данную практику полезной, она позволяет объективно оценить положение дел с общественным транспортом, выявить недостатки и принять необходимые меры по их устранению. Важно повышать качество услуг на пассажирском транспорте", - цитирует пресс-служба премьера.

Ранее сообщалось, что 11 февраля Евлоев провел совещание с кабмином региона, на котором поручил чиновникам один раз в квартал ездить от дома до работы на общественном транспорте для контроля его состояния и качества услуг.