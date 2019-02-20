Комитет Госдумы одобрил законопроект о выдаче лицензий в электронном виде

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение реестровой модели выдачи лицензий и предоставление лицензий в электронной форме. Законопроект был инициирован правительством РФ в соответствии с поручением президента России повысить качество оказания госуслуг в электронной форме.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 5 марта.

"Одним из базовых принципов реформирования системы оказания государственных услуг является внедрение реестровой модели. Реестровая модель подразумевает переход от предоставления результата госуслуги в виде бумажного документа к записи в электронном реестре. На практике такая модель уже внедрена в федеральных органах исполнительной власти, Росреестре, ФМС России", - говорится в пояснительной записке.

Для внедрения реестровой модели в сферу оказания госуслуг по лицензированию законопроект закрепляет механизм выдачи лицензии в электронной форме. Предполагается отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий. При таком подходе результатом оказания госуслуги будет не бумажный документ, а запись в электронном реестре. За получение выписки из реестра лицензий в виде электронного документа предлагается не взимать госпошлину.

Информация о наличии лицензий будет размещаться в реестрах лицензий. Эта информация будет открытой и общедоступной. Получить такую информацию можно будет посредством поиска в реестрах лицензий или путем запроса выписки из соответствующего реестра, предоставляемой в виде электронного документа или на бумажном носителе.

Документ позволит значительно упростить процедуры лицензирования и получения информации о лицензировании для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также приведет к уменьшению документооборота в данной сфере, указывают в кабмине.