Utair опровергла информацию об инциденте с частным бизнес-джетом в небе над Москвой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Рейс Санкт-Петербург - Москва авиакомпании Utair прошел в штатном режиме, никаких инцидентов не было зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что во вторник в небе над Москвой частный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 на высоте 2 тыс. м подрезал Boeing 737 авиакомпании Utair. Якобы Bombardier, пролетал над Внуково, когда Boeing начал снижение. От столкновения самолеты спасла наземная служба безопасности столичного аэропорта.

"19 февраля Utair выполнил рейс UT490 Санкт-Петербург - Москва в соответствии с установленными правилами. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе Utair.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).