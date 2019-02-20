Звонки о минировании зданий в Ростове-на-Дону оказались ложными

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб Ростова-на-Дону не нашли взрывоопасных предметов при проверке зданий после анонимных звонков о минировании. Об этом сообщили в среду в управлении информационной политики правительства региона.

"Специалисты служб экстренного реагирования завершили проверку социальных и административных объектов, информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что в среду после анонимных сообщений о минировании в городе проверяли ряд общественных заведений. По данным местных СМИ, эвакуировали 14 школ и один торговый центр.