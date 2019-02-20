В Назрани построят детскую площадку за 5 млн рублей

МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Самая крупная в городе игровая площадка появится в Назрани весной 2019 года. Проект является инвестиционным, его стоимость превышает 5 млн рублей, сообщил ТАСС мэр города Алихан Тумгоев.

"Мы начали строительство самой большой игровой площадки, проект является инвестиционным. Стоимость площадки, которая будет открыта до конца весны 2019 года, составляет более 5 млн рублей. Общая площадь игровой территории составит порядка 1 тыс. кв. м", - сказал Тумгоев. По его словам, площадка будет построена в Центральном округе города и станет точкой притяжения для детей разных возрастов.

"Сейчас строители расчищают участок и вырубают поросль, затем приступят к монтажу основания для площадки со специальным резиновым покрытием. Заключительным этапом станет установка конструкции детской площадки с многофункциональным игровым комплексом и песочницей, а также игровой зоной для детей старшего возраста", - добавил мэр.

Как сообщила ТАСС пресс-служба мэрии города, это уже второй крупный проект этого инвестора. В прошлом году на его средства была построена спортплощадка, стоимость которой составила 5,5 млн рублей.