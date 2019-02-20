Медведев отметил вклад Фонда содействия инновациям в поддержку новаторских идей в России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление с 25-летием коллективу Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства РФ.

"Вот уже четверть века ваш фонд является уникальным центром, который оказывает активную поддержку новаторам. Тем, кто обладает нестандартным мышлением и широким кругозором, находит практическое применение самым передовым идеям. И сегодня, когда перед Россией стоит задача совершить рывок в развитии на всех направлениях, ваша роль особенно велика", - говорится в тексте.

Медведев подчеркнул, что открытие инновационно-технологических центров в регионах России стало возможным благодаря работе фонда. Кроме того, программы "Умник", "Старт" и "Развитие" позволили многим начинающим ученым и предпринимателям реализовать свои инновационные проекты.

"За эти годы сотни поддержанных вами предприятий стали эффективными высокотехнологичными компаниями. От их научно-исследовательской деятельности во многом зависит успешная реализация национального проекта "Наука", - отметил глава кабмина.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере основан в феврале 1994 года постановлением правительства РФ как государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Основные задачи фонда - создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства и создание новых рабочих мест.