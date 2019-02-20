Суд Петербурга отказал в удовлетворении иска УМВД к активисту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга не удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации управления МВД по Центральному району Петербурга к активисту Андрею Пивоварову. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Василеостровский районный суд вынес решение по иску УМВД Центрального района Санкт-Петербурга к Андрею Пивоварову. В удовлетворении исковых требований отказано", - сказано в сообщении.

Поводом для подачи иска стали критические высказывания Пивоварова о работе правоохранительных органов. Речь идет о записи активиста в соцсети, которую он сделал в ноябре прошлого года, и в которой рассказал о краже сумки из его машины, а также о том, как написав заявление в полицию и якобы предоставив правоохранительным органам записи с камер видеонаблюдения, самостоятельно разыскивал злоумышленников. По мнению активиста, полиция слишком долго занималась его заявлением, в связи с чем он был вынужден искать сумку сам.

В исковом требовании полицейские отмечали, что ответчик должен удалить запись в соцсети в связи с тем, что она порочит репутацию сотрудников районного управления.