Главы регионов России сосредоточатся на решении социальных задач после послания Путина

ТАСС, 20 февраля. Вопросы демографии и поддержка многодетных семей, запуск программы "Земский учитель" и увеличение возрастного ценза для участников программы "Земский доктор", развитие сельских территорий и борьба с бедностью - вот основные направления работы, на которых сконцентрируют внимание опрошенные ТАСС главы российских регионов после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
"Земские" врачи и учителя
Во время послания президент заявил о необходимости увеличения возрастного ценза для участников программы "Земский доктор" - теперь в нее могут войти врачи и фельдшеры старше 50 лет, а также о создании аналогичной программы для педагогов - "Земский учитель", которая предусматривает выделение компенсаций в размере 1 млн рублей на приобретение жилья переезжающим в села учителям. Она должна быть запущена с 2020 года. По мнению представителей регионов, эта инициатива позволит привлечь медиков и учителей в села и в отдаленные районы.
Так, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский считает, что снятие возрастного ограничения для участников федеральной госпрограммы повышает возможности привлечения медицинских работников на работу в арктических условиях.
"Кадровый дефицит в окружной системе здравоохранения сегодня достаточно серьезный, в этой связи в декабре прошлого года в Ненецком округе законодательно приняты дополнительные меры для привлечения врачей на работу в регион. Мы приняли решение о предоставлении единовременной компенсационной выплаты врачам и фельдшерам, которые приезжают на работу в сельский населенный пункт либо в город Нарьян-Мар", - сказал ТАСС Цыбульский.
Во Владимирской области, как сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сипягин, в 2018 году по этой программе удалось привлечь 13 врачей и 11 фельдшеров. "Если бы не возрастной ограничитель по программе, то уверен, эти цифры можно было бы увеличить вдвое. Когда специалисты старше 50 лет смогут получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - миллион рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей, как предлагает глава государства, будет положительный эффект. Кстати, подобная мера поможет не только обеспечить глубинку опытными медицинскими кадрами, но самим медикам даст хороший стимул к активному профессиональному долголетию", - сказал он.
В Орловской области подсчитали, что в перспективе до 2021 года в регионе на поддержку по программе "Земский учитель" могли бы рассчитывать 363 молодых специалиста. "Безусловно, это знаковое решение позволит существенно стабилизировать кадровые ресурсы в региональных системах общего образования и будет иметь огромное значение для развития системы образования, воспитания грамотных кадров", - подчеркнул губернатор области Андрей Клычков.
По мнению спикера иркутского заксобрания Сергея Сокола, программа позволит улучшить состояние школ на селе. "Предложенная президентом новая программа "Земский учитель" поможет серьезно улучшить качество образования и состояние школ в сельских территориях, где еще не везде есть интернет и элементарные коммунальные удобства", - уверен Сокол.
В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что для его края, где больше 40% населения проживает в сельской местности, важны все инициативы и предложения, связанные с поддержкой сельских территорий. "Для Ставропольского края сельские территории - это то, чем мы живем. Мы давно ратуем за продолжение программы "Развитие села", <...> мы должны принять участие в ее насыщении и в максимальном продвижении интересов Ставропольского края. Предложения - развитие социальных объектов и их ремонт, [улучшение] дорожной инфраструктуры, обеспечение жильем молодых специалистов", - пояснил Владимиров ТАСС.
Поддержка семей с детьми
По мнению врио главы Липецкой области Игоря Артамонова, объем инвестиций, льгот, преференций для поддержки многодетных семей, в области жилищного строительства, образования и медицины, который будет установлен для выполнения поставленных президентом РФ задач, поможет многим "серьезно улучшить их жизнь, решить накопившиеся проблемы". По его словам, для региона самое актуальное на сегодня - индивидуальное жилищное строительство, потому что более 70% вводимого жилья - индивидуальное строительство.
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"Но очень радует помощь по поддержке многодетным семьям, которая была заявлена - с такой помощью мы сможем решить много жилищных проблем, которые есть у многодетных. Мы должны в регионе пересмотреть ситуацию, когда местные власти выдают разрешение на индивидуальное строительство (многодетным семьям - прим. ТАСС) и дома строятся, но нет коммуникаций. Мы должны обязательно это финансировать с муниципалитетами, чтобы были вода, газ, свет, чтобы были льготы, и люди могли строиться и рождать здоровых и счастливых детей", - сообщил Артамонов ТАСС.
Губернатор Тульской области Александр Дюмин назвал поддержку семей очень важным блоком в послании. "В Тульской области работают адресные меры поддержки семей с детьми - мы ориентируемся на реальные потребности семей и постоянно актуализируем региональные меры поддержки. Сейчас готовим новый пакет таких мер и, безусловно, будем ставить во главу угла задачи, которые нам обозначил президент", - цитирует его пресс-служба.
По мнению властей регионов Дальнего Востока, для их территорий наиболее важное значение имеют вопросы демографии, снижения уровня бедности, поддержки малообеспеченных семей. "Для нас очень важно внимание президента к Дальнему Востоку. Глава государства сказал, что Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами, и об этом должны помнить не только руководители дальневосточных регионов, но и федеральные структуры", - сказал после послания губернатор Магаданской области Сергей Носов.
В регионах Северного Кавказа, где показатель рождаемости один из самых высоких в стране, отмечают актуальность обеспечения жителей дошкольными учреждениями. "Для нашего региона важна повестка, связанная с демографической ситуацией, также мы сегодня работаем в части обеспечения дошкольными учреждениями. Детсады - в 2019 году должны ввести порядка 19 объектов. Определены четкие задачи, которые не имеют долгосрочной повестки, а надо решать здесь и сейчас", - сообщил журналистам после послания врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Региональная экономика
Решение социальных проблем регионов требует и развития экономической сферы.
"Большая часть выступления президента была посвящена экономике, он говорил о том, что нам необходимы высокие темпы роста, чтобы решать большое количество вопросов и создавать новые рабочие места. <...> Также, у наших людей огромный запрос на обновление. Потому планируя значительные объемы дорожных работ, модернизацию и строительство объектов коммунальной системы, строя и ремонтируя социальные объекты, мы обязаны помнить, что людям важно видеть и соизмерять эти благие изменения через себя", - отметил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после послания отметил, что по ряду "экономических направлений, инфраструктуры, новой технологической реальности, наращивания экспортного потенциала в АПК, новых экологически чистых пищевых брендов, многие заделы в регионе уже созданы".
"На нашей территории работают уникальные высокотехнологичные малые и средние предприятия. <…> В области сформировался и сегмент "зеленых брендов": "Белая долина", "Волжский терминал", Балашовский сахарный комбинат, не говоря уже о наших тепличных хозяйствах, известных на всю страну", - сказал он журналистам.
Для Дальнего Востока, и в частности Амурской области, по мнению губернатора региона Василия Орлова, из прозвучавших в послании экономических проектов наиболее важны два. "Во-первых, это расширение пропускной способности Бама и Транссиба в два раза в ближайшие годы. Во-вторых, это необходимость более широкого применения газомоторного топлива, и с учетом наших газовых проектов для нашего региона это открывает новые возможности для применения такой технологии", - сообщил он журналистам.
Заявленное президентом РФ увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей положительно скажется и на развитии Забайкальского края, включенного в ноябре 2018 года в состав ДФО. "Это [увеличение пропускной способности магистралей] позволит реализовать в Забайкалье целый ряд инвестиционных проектов, которые сейчас не могут попасть на железные дороги, потому что они загружены на 100%. При реализации указания президента по расширению провозных возможностей БАМа и Транссиба наши месторождения смогут быть освоены, их грузовая база попадет на железные дороги", - сказал ТАСС врио губернатора региона Александр Осипов.