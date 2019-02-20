Главы регионов России сосредоточатся на решении социальных задач после послания Путина

ТАСС, 20 февраля. Вопросы демографии и поддержка многодетных семей, запуск программы "Земский учитель" и увеличение возрастного ценза для участников программы "Земский доктор", развитие сельских территорий и борьба с бедностью - вот основные направления работы, на которых сконцентрируют внимание опрошенные ТАСС главы российских регионов после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. "Земские" врачи и учителя Во время послания президент заявил о необходимости увеличения возрастного ценза для участников программы "Земский доктор" - теперь в нее могут войти врачи и фельдшеры старше 50 лет, а также о создании аналогичной программы для педагогов - "Земский учитель", которая предусматривает выделение компенсаций в размере 1 млн рублей на приобретение жилья переезжающим в села учителям. Она должна быть запущена с 2020 года. По мнению представителей регионов, эта инициатива позволит привлечь медиков и учителей в села и в отдаленные районы.

Так, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский считает, что снятие возрастного ограничения для участников федеральной госпрограммы повышает возможности привлечения медицинских работников на работу в арктических условиях. "Кадровый дефицит в окружной системе здравоохранения сегодня достаточно серьезный, в этой связи в декабре прошлого года в Ненецком округе законодательно приняты дополнительные меры для привлечения врачей на работу в регион. Мы приняли решение о предоставлении единовременной компенсационной выплаты врачам и фельдшерам, которые приезжают на работу в сельский населенный пункт либо в город Нарьян-Мар", - сказал ТАСС Цыбульский. Во Владимирской области, как сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сипягин, в 2018 году по этой программе удалось привлечь 13 врачей и 11 фельдшеров. "Если бы не возрастной ограничитель по программе, то уверен, эти цифры можно было бы увеличить вдвое. Когда специалисты старше 50 лет смогут получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - миллион рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей, как предлагает глава государства, будет положительный эффект. Кстати, подобная мера поможет не только обеспечить глубинку опытными медицинскими кадрами, но самим медикам даст хороший стимул к активному профессиональному долголетию", - сказал он. В Орловской области подсчитали, что в перспективе до 2021 года в регионе на поддержку по программе "Земский учитель" могли бы рассчитывать 363 молодых специалиста. "Безусловно, это знаковое решение позволит существенно стабилизировать кадровые ресурсы в региональных системах общего образования и будет иметь огромное значение для развития системы образования, воспитания грамотных кадров", - подчеркнул губернатор области Андрей Клычков. По мнению спикера иркутского заксобрания Сергея Сокола, программа позволит улучшить состояние школ на селе. "Предложенная президентом новая программа "Земский учитель" поможет серьезно улучшить качество образования и состояние школ в сельских территориях, где еще не везде есть интернет и элементарные коммунальные удобства", - уверен Сокол. В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что для его края, где больше 40% населения проживает в сельской местности, важны все инициативы и предложения, связанные с поддержкой сельских территорий. "Для Ставропольского края сельские территории - это то, чем мы живем. Мы давно ратуем за продолжение программы "Развитие села", <...> мы должны принять участие в ее насыщении и в максимальном продвижении интересов Ставропольского края. Предложения - развитие социальных объектов и их ремонт, [улучшение] дорожной инфраструктуры, обеспечение жильем молодых специалистов", - пояснил Владимиров ТАСС. Поддержка семей с детьми По мнению врио главы Липецкой области Игоря Артамонова, объем инвестиций, льгот, преференций для поддержки многодетных семей, в области жилищного строительства, образования и медицины, который будет установлен для выполнения поставленных президентом РФ задач, поможет многим "серьезно улучшить их жизнь, решить накопившиеся проблемы". По его словам, для региона самое актуальное на сегодня - индивидуальное жилищное строительство, потому что более 70% вводимого жилья - индивидуальное строительство.