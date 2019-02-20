Беглов: сеть бережливых поликлиник в Петербурге необходимо расширять

"Один из самых главных вопросов для нашего города - это вопросы здравоохранения, - сказал Беглов. - Нужно расширять сеть бережливых поликлиник". Он также отметил, что особое внимание при утверждении высоких стандартов работы поликлиник необходимо уделить детям.

Так называется новый стандарт работы поликлиники, где не будет места ненужному хождению по кабинетам, избыточной бумажной работе врачей и лабораторий, а взамен этого появится более комфортная среда для посетителей поликлиник и самих докторов.

В Санкт-Петербурге за минувший год за счет реализации проекта бережливых поликлиник, по данным городского комитета по здравоохранению, в модернизированных поликлиниках удалось существенно сократить время ожидания пациентами приема к участковому врачу-терапевту - с 40 минут до 19 минут. Вместе с тем, троекратно уменьшилось и время ожидания при обращении в регистратуру - с 27 минут до 7,5 минут.

"По итогам за 2018 год удовлетворенность населения организацией и проведением диспансеризации увеличилась с 47% до 70% за счет сокращения времени ее прохождения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2017 году, когда пилотный проект начал реализовываться в Петербурге, в нем принимало участие две поликлиники. "Они были успешно модернизированы, это показало хороший результат, и дальше мы начали эти "бережливые поликлиники" тиражировать", - пояснили в комитете. В 2018 году их количество увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских), а в 2019 году оно достигло 68 (35 - для взрослых и 33 для детей), что составляет почти треть от общего числа поликлиник города (всего их 185).