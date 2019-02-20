МЧС не зафиксировало роста ПДК в воздухе после пожара на заводе пластмасс в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты МЧС не выявили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) опасных веществ в воздухе из-за пожара на заводе пластмасс в Симферополе, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Специалистами радиационной, химической и биологической защиты в радиусе 200-300 м от очага пожара были произведены замеры предельно допустимой концентрации (ПДК) на предмет наличия опасных веществ в воздухе, в результате которых превышения ПДК не выявлено", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в подвальном помещении склада завода пластмасс на площади 1,2 тыс. кв. метров поступило в дежурную часть МЧС около 10:50 мск в среду. Пожар был ликвидирован в 15:50 мск.

По данным пресс-службы, предположительно, в неэксплуатируемом подвальном помещении склада горели нефтепродукты - мазут, который использовался для работы станков в данном помещении. В ликвидации пожара участвовали 12 единиц специализированной техники и свыше 40 человек личного состава. Причина пожара выясняется.