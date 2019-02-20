Эксперты: "Бережливые поликлиники" позволили повысить уровень медобслуживания в регионах

ТАСС, 20 февраля. Результаты проекта "Бережливая поликлиника" ощущают на себе пациенты региональных медучреждений, и в ближайшее время он будет расширен. Внедрение принципов бережливости позволяет существенно сократить время ожидания приема и повышает удовлетворенностью медпомощью, сообщили опрошенные ТАСС главы регионов и руководители профильных ведомств.

"В рамках проекта было проведено обучение врачей и среднего медицинского персонала принципам бережливого производства. Было обучено более 140 человек. Всего повышение квалификации и профессиональную переподготовку прошли 444 человека", - уточнили в департаменте.

Многие субъекты РФ также добились заметных успехов, внедряя принципы бережливости в медучреждениях. Так, в Севастополе процесс перехода к новым условиям завершен и в детских, и во взрослых учреждениях, бережливые технологи применяются даже в работе скорой помощи, сообщили в городском департаменте здравоохранения. Благодаря этому сократилось время приезда врачей на дом, стало проще записаться на прием к специалистам, сократились очереди в регистратуре, повысилась зарплата медработников.

Рязанская область, где 2018 год был объявлен годом бережливого производства, вошла в тройку лучших регионов РФ по реализации проекта "Бережливая поликлиника". В прошлом году в регионе работали 26 бережливых поликлиник, а по итогам 2019 года планируется увеличить их количество до 87.

"В тех рязанских поликлиниках и больницах, где внедрялись принципы бережливого производства, удалось улучшить систему работы с пациентами, существенно сократить время ожидания в очередях, грамотно перераспределить потоки больных. В итоге повысилась оперативность и удовлетворенность людей медицинской помощью", - сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В среду в ходе традиционного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "Бережливых поликлиник". Так называется новый стандарт работы поликлиники, где не будет места ненужному хождению по кабинетам, избыточной бумажной работе врачей и лабораторий, а взамен этого появится более комфортная среда для посетителей поликлиник и самих докторов.

Высокие показатели по внедрению стандарта - в Ставропольском крае, где к концу этого года планируется сделать бережливыми все городские и районные поликлиники. Например, в первой городской поликлинике Ставрополя удалось более чем в два раза увеличить время работы врача с пациентом. В Башкирии проект "Бережливая поликлиника" реализуют все поликлиники региона, с 1 апреля к проекту подключатся все поликлиники Кировской области.

В проекте с конца 2018 года также участвуют все 28 поликлиник Северной Осетии. Грамотная маршрутизация пациентов и рациональное размещение врачей-специалистов позволили сократить сроки прохождения профосмотров детей с шести до одного-двух часов, кроме того, в 2,5-3 раза сократилось время забора крови у пациентов.

Как сообщила ТАСС замруководителя управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина, с 2015 года власти Татарстана начали реализацию местного проекта "Дружелюбная поликлиника - татарстанский стандарт", сейчас он внедрен во всех госучреждениях Казани и усилится благодаря проекту "Бережливая поликлиника".

Очереди стали меньше

Создание "бережливых поликлиник" в Нижегородской области проходит в рамках проекта "Эффективная губерния" с начала 2018 года. Сейчас в нем участвуют 53 организации, по словам губернатора Глеба Никитина, "общее число участников проекта в этом году достигнет 158 поликлиник".

"С учетом послания президента поручил региональному минздраву в ближайшее время подготовить дорожную карту по переводу всех детских поликлиник региона на новую модель работы к 2021 году", - отмечает нижегородский губернатор.

Власти Адыгеи планируют полностью сделать поликлиники бережливыми в 2020 году. Там, где они уже работают, ожидание в регистратуре удалось сократить в 2,5 раза, сроки прохождения диспансеризации - в пять раз (с 15 дней до трех дней), перейти на электронные "больничные". В Крыму, который воссоединился с Россией пять лет назад, бережливых поликлиник пока нет, но власти республики изучают опыт других регионов для того, чтобы в ближайшее время присоединиться к проекту.

Как сообщили ТАСС в минздраве Саратовской области, с 2017 года во взрослых поликлиниках время ожидания в регистратуре и пребывания в учреждениях также в среднем сократилось в два раза, повысился показатель удовлетворенности услугами поликлиник. В Удмуртии к 2021 году в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и внедрения бережливых технологий преобразятся все 22 детские поликлиники региона, где также появятся колл-центры и новое оборудование. В Челябинской области, по данным властей, "ведется работа по организации регионального проектного офиса по созданию и внедрению "новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

В Тамбовской области на реализацию проекта "Бережливая поликлиника" с 2018 по 2020 годы будет направлено более 265 млн рублей, что позволит вовлечь в проект четверть медучреждений. В Санкт-Петербурге бережливые - уже около трети поликлиник, что позволило сократить время ожидания пациентами приема к участковому врачу-терапевту с 40 до 19 минут и троекратно уменьшить время ожидания при обращении в регистратуру.

Проблемы на местах

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, власти региона также поставили цель внедрить принципы бережливости во всех краевых поликлиниках и направят для этого в детские поликлиники в 2019 году более 35 млн рублей.

"Одна из проблем внедрения технологий "бережливой поликлиники" в регионе связана с тем, что многие помещения медучреждений находятся в приспособленных помещениях, что не позволяет сделать все необходимое в соответствии со стандартами комфортности" - сказали в краевом минздраве.

В Благовещенске (Амурская область) две поликлиники также расположены в жилых домах, где нет возможности сделать широкие холлы. Для решения проблемы планируется ввести новое здание поликлиники, которая изначально будет построена по принципам бережливости. Власти Приморского края в 2019 году планируют сделать бережливыми первые 16 детских и взрослых поликлиник из 84. Одной из главных проблем внедрения стандарта руководство региона считает человеческий фактор.

"Где-то нужно экономить время, и персонал может негативно воспринять связанное с этим увеличение нагрузки. Пациенты могут быть не всегда готовы к переходу на дистанционные формы записи. Но когда поликлиника становится комфортной, когда есть просторное помещение с регистратурой, без очередей, светлое с удобными креслами, то это помогает нам, и взывает доверие со стороны пациентов", - рассказала ТАСС начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморья Ольга Механцева, уточнив, что полностью перевести все детские поликлиники на стандарты "бережливости" удастся только к 2024 году.

Бережливые поликлиники

Новый стандарт работы поликлиники, где не будет места ненужному хождению по кабинетам, избыточной бумажной работы врачей и лабораторий, а взамен этого появится более комфортная среда для посетителей поликлиник и самих докторов, получил название "Бережливая поликлиника".

Проект "Бережливая поликлиника" совместно с госкорпорацией "Росатом" реализуется в РФ с октября 2016 года. Суть проекта - внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства, способствующих созданию пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. В проекте уже принимают участие не менее 300 поликлиник в 40 субъектах.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" планируется перевести на бережливые технологии все детские поликлиники и не менее половины взрослых в стране.