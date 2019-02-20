В Пермском крае до 2024 года подготовят до 10 тыс. специалистов недропользования

ПЕРМЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) в Пермском крае обучит до десяти тысяч специалистов в сфере недропользования до 2024 года. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Ранее ТАСС информировал о том, что президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию поручил создать в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. В том числе первые пять в этом году. Три из них - в Тюменской, Белгородской областях и в Пермском крае - находятся в высокой степени готовности и в этом году должны быть запущены.

"Одной из задач пермского научно-образовательного центра станет подготовка научных кадров и специалистов в сфере недропользования. К 2024 году центр должен будет обучать до 10 тыс. специалистов, на сегодняшний день пермские вузы обучают порядка 1000 специалистов в этой сфере и по близким направлениям подготовки", - говорится в сообщении администрации губернатора Пермского края.

Главным направлением научно-образовательного центра в регионе станет разработка и внедрение на российском и зарубежных рынках созданных здесь новых технологий для промышленности, продуктов, услуг в сфере рационального недропользования, а также развитие региона как комфортного и безопасного места для жизни и профессиональной карьеры. НОЦ задействует смежные отрасли - экологии, бережливого производства, будут внедряться и развиваться сквозные технологии, касающиеся цифровизации, комплексного обустройства территории.