Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении уголовного наказания для лидеров ОПГ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении проект закона, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и лидеров организованных преступных групп (ОПГ). Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным 14 февраля.

Сроки за лидерство в ОПГ

Основной новеллой законопроекта является введение отдельного уголовного наказания за само "звание" главаря преступного клана или его подразделения. Как пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "действующим законодательством установлена ответственность для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии только в случае совершения преступлений по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем"), в частности создания ОПГ, руководства и регулирования ее деятельности, раздела сфер влияния и доходов".

"В ином случае они не могут быть привлечены к ответственности по УК РФ. Поэтому такие лица, являясь лидерами преступного мира, зачастую уходят от ответственности", - добавил депутат.

В связи с этим для ужесточения борьбы с криминалом и организованной преступностью законопроектом предлагается ввести в УК РФ отдельную статью 210.1, которая устанавливает наказание за сам факт "занятия высшего положения в преступной иерархии". "Такое преступление будет караться лишением свободы от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей. Применение условного осуждения к таким лицам исключается", - уточнил Крашенинников.

В свою очередь член профильного комитета Отари Аршба добавил, что только в Москве сейчас, согласно оперативным данным, насчитывается более тысячи различного рода криминальных элементов. "Это так называемые авторитеты, это так называемые воры в законе. Их число варьируется прямо сейчас - кого-то "коронуют", кого-то "развенчивают", - сказал он на заседании комитета в минувший вторник.

Ужесточение уголовного наказания за участие в ОПГ

Также законопроектом вносятся поправки в базовую статью 210 УК РФ, регулирующие ответственность за участие в преступных сходках. "В отдельный состав (часть 1.1 статьи 210 УК РФ) выделяется участие в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности ОПГ. Его участнику грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей", - отметил Крашенинников.

Одновременно повышается штраф за организацию, руководство или координацию деятельности преступной группировки до 5 млн рублей, при этом сроки лишения свободы сохраняются те же - от 12 до 20 лет.

По остальным частям ст. 210 УК РФ также предлагается кратное ужесточение штрафных санкций. В частности, за участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас он составляет до 500 тыс. рублей) с увеличением минимальных сроков лишения свободы - от семи до 10 лет (сейчас - от пяти до 10 лет). А при совершении преступлений с использованием служебного положения штраф увеличится до 5 млн рублей (сейчас - до 1 млн рублей), при этом сроки лишения свободы сохраняются на действующем уровне - от 15 до 20 лет.

"Совершение главарем действий по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участия в собрании с этими целями карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Проектом предлагается также дополнить сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа до 5 млн рублей", - пояснил глава комитета.

Освобождение от ответственности

Одновременно проект закона дополняет условия по освобождению от уголовной ответственности. "Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в ОПГ и активно способствует раскрытию преступлений. Согласно проекту, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящейся сходке представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности", - добавил Крашенинников.