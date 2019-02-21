Программа "Земский учитель" решит кадровую проблему в сельских школах Якутии

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Национальная программа "Земский учитель", которую предложил запустить президент России Владимир Путин, позволит решить проблему острого дефицита учителей в сельских школах Якутии. Такое мнение выразили ТАСС в четверг в региональном минобрнауки.

"Реализация программы, на наш взгляд, позволит решить острую нехватку учителях в сельской местности Якутии. Ежегодная потребность в педагогических работниках в регионе составляет около 700-800 человек, из них 70% - в сельской местности. По оперативным данным районных властей, порядка 1,5 тыс. учителей нуждаются в улучшении жилищных условий", - рассказала представитель министерства.

По ее словам, такая ежегодная потребность связана с такими факторами, как увольнение и выход на пенсию учителей, переезд внутри региона и за его пределы. Сейчас в Якутии трудятся более 14,5 тыс. учителей.

Представитель минобрнауки напомнила, что с 2006 по 2018 год в республике действовала региональная программа по обеспечению жильем учителей сельских школ арктических и северных районов, которой воспользовались 174 учителей. "К сожалению, с 1 января 2019 года программа приостановлена", - отметила собеседница агентства.

Сельским школам, рассказала она, сильнее всего не хватает учителей иностранных языков, физики, математики, биологии, химии и начальных классов.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.