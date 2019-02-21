Компания в ХМАО выплатила 11 млн рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Строительная компания АО "Монтажное управление №5" (Нягань, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра) погасило задолженность по заработной плате на сумму более 11 млн рублей перед 250 своими работниками после вмешательства прокуратуры. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным прокуратуры, руководитель компании не выплатил заработную плату за ноябрь - декабрь 2018 года, а в декабре 2018 - январе 2019 годы не перечислил сотрудникам деньги, положенные при увольнении и уходе в отпуск.

"Долг образовался перед 250 работниками на сумму свыше 11 млн рублей. В целях защиты прав граждан прокуратура в адрес руководителя "Монтажное управление №5" внесла представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, генеральный директор компании привлечен к административному штрафу за повторное нарушение срока выплаты заработной платы.

Как сообщается на сайте АО "Монтажное управление №5", компания выполняет специальные работы в грунтах, по защите конструкций и оборудования, в том числе антикоррозийной защите трубопроводов, строительство магистральных и промысловых трубопроводов в нефтяной и газовой отраслях, возведение линий электропередач до 110 кВ.