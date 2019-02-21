Опрос: каждый пятый россиянин не удовлетворен своей зарплатой

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 20% россиян не довольны уровнем своей зарплаты, 30% - социальным пакетом. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Больше всего наши соотечественники не удовлетворены соцпакетом и нематериальными бонусами (30%), которые им предлагают работодатели. На втором месте оказалась зарплата (19%) - почти каждый пятый россиянин не удовлетворен этим фактором", - отмечается в исследовании.

Что касается положительных сторон, то россияне более всего удовлетворены своим графиком работы (43%). Стабильность компании оказалось на втором месте с небольшим отрывом (40%). Россияне также оказались крайне довольны расположением места работы, это вариант выделили 36% опрошенных.

В опросе Rabota.ru приняли участие 4 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, у которых на данный момент есть постоянная работа. Оценивались следующие факторы: коллектив, руководство, зарплата, условия труда, график работы, стабильность компании, удобство расположения, соцпакет и нематериальные бонусы для сотрудников, соответствие должности вашим фактическим обязанностям. Опрос был проведен в период 31 января - 6 февраля 2019 года.