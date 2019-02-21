Замначальника генштаба ВС Белоруссии наградили российским орденом Дружбы народов

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника генерального штаба - начальник главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил генерал-майор Павел Муравейко награжден российским орденом Дружбы народов. Об этом сообщила в четверг "Белорусская военная газета".

"Я признателен руководству Российской Федерации за столь высокую оценку в моем лице деятельности коллектива, который я возглавляю", - отметил замначальника генштаба ВС Белоруссии. Муравейко заявил, что "отношения между военными ведомствами Беларуси и России носят дружественный, равноправный стратегический характер". "Я уверен, что никакие неурядицы, кривотолки не смогут нарушить это стратегическое партнерство", - сказал замначальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии.

Награду генерал-майору белорусской армии вручил спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией посол Михаил Бабич.

Как отмечается на сайте посольства РФ в Минске, генерал-майор Муравейко награжден орденом Дружбы народов "за укрепление военного сотрудничества России и Беларуси".