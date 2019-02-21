"Известия": Минфин предлагает создать реестр азартных игроков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минфин предлагает создать механизм самоограничения в участиях в азартных играх для граждан, признавших свою игровую зависимость. Об этом в четверг пишет газета " Известия " со ссылкой на законопроект ведомства.

Согласно документу, граждане, которые осознают свое пристрастие к азартным играм, смогут добровольно направить заявление их организаторам в букмекерских конторах или на тотализаторах о запрете принимать ставки или же указать максимально возможный размер ставки, которую у них могут принять в заведении.

Отмечается, что подобное обращение могут также подать опекуны или попечители игроманов, признанных полностью или частично недееспособными. Однако законопроектом не предусмотрена подача заявления от родственников трудоспособных граждан.

На основе поданных заявлений будет формироваться единый перечень граждан, имеющих зависимость. Отозвать свое имя из реестра можно будет не ранее чем через год после внесения в него. Реестр азартных игроков будет вестись на базе саморегулируемых организаций (СРО) игрового рынка, сообщает газета.

Как пояснили изданию в Минфине, мера по самоограничению граждан с игровой зависимостью была предложена в связи с ростом числа обращений россиян с требованием запретить игорные заведения вне специальных зон.

Деятельность по организации и проведению азартных игр была запрещена в России с 1 июля 2009 года вне специальных игорных зон. Сейчас в России пять активных игорных зон, одна — в стадии проектирования (в Крыму).