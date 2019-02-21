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МЦК перевезло 20 февраля рекордное количество пассажиров с начала года

Услугами Московского центрального кольца воспользовались 523 тыс. человек

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 523 тыс. пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) 20 февраля, что является рекордным показателем с начала текущего года. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"На МЦК - новый рекорд! Вчера по Московскому центральному кольцу проехали 523 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был установлен 19 февраля, тогда МЦК перевезло 519 тыс. человек.

Открытие МЦК состоялось 10 сентября 2016 года.

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