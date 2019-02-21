МЦК перевезло 20 февраля рекордное количество пассажиров с начала года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 523 тыс. пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) 20 февраля, что является рекордным показателем с начала текущего года. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
На #МЦК - новый рекорд! Вчера по Московскому центральному кольцу проехали 523 тыс. пассажиров!— Мосметро (@MoscowMetro) 21 февраля 2019 г.
"На МЦК - новый рекорд! Вчера по Московскому центральному кольцу проехали 523 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.
Предыдущий рекорд был установлен 19 февраля, тогда МЦК перевезло 519 тыс. человек.
Открытие МЦК состоялось 10 сентября 2016 года.