В России не будут продавать Samsung Galaxy S10 5G

На смартфон Samsung Galaxy S10 5G на данный момент нельзя оформить предзаказ в России, потому что сети 5G в стране появятся еще не скоро. Об этом ТАСС сообщила PR-директор Samsung в России Елена Кручинина.

"В России пока не будет доступна эта версия [Galaxy S10 5G] ввиду того, что нет сетей. Не будет спроса на эту модель. Сети 5G, как мы все знаем, появятся к 2022 году", - сообщила Кручинина. Она не уточнила, когда телефоны могут появиться в продаже в России.

Помимо модема для связи нового поколения, Samsung Galaxy S10 5G обладает и другими особенностями. Диагональ экрана смартфона составляет 6,7 дюйма, емкость аккумулятора - 4500 мА·ч, а тройную камеру дополняет 3D-модуль.

Ранее сообщалось, что на странице предзаказа на сайте Samsung нельзя выбрать модель смартфона Galaxy S10 5G в отличие от Galaxy S10+, S10 и S10e.

Samsung представила 20 февраля в Сан-Франциско новые устройства, в числе которых четыре вида смартфонов Galaxy S10, а также Galaxy Fold со складывающимся экраном - предзаказы на эту модель начнут принимать во II квартале 2019 года.

О 5G в России

Технология пятого поколения мобильной связи в России, предположительно, будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. К 2024 году, согласно программе "Цифровая экономика", сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. человек. Технологию 5G тестируют в России МТС, "Вымпелком" и "Мегафон".