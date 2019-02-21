Эксперты: изоляция Рунета технически возможна, но останутся лазейки для ее обхода

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Изоляция российского сегмента интернета от глобальной сети, об угрозе которой накануне заявил президент РФ Владимир Путин, технически возможна путем отключения магистральных сетей, по которым Рунет связан с глобальной сетью, однако окончательно изолировать Рунет не получится - останутся лазейки для обхода блокировки, доступные большинству пользователей, считают опрошенные ТАСС эксперты IT-отрасли.

Зачем нужен закон об устойчивости Рунета. И что может измениться для обычных пользователей

Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета. Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ 20 февраля по итогам послания Федеральному собранию заявил, что возможность отключения страны от мирового интернета теоретически существует и нужно быть к этому готовыми.

На примере соседей

Как рассказал ТАСС декан факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), одного из крупнейших вузов за Уралом, где занимаются вопросами безопасности и защиты информации, Иван Рева, изоляция российского сегмента интернета от Всемирной сети технически доступна - она может быть осуществлена путем физического отключения магистральных сетей, по которым Рунет связан с глобальной сетью.

"В случае отключения нагрузка ляжет на локальные сети, которые сейчас существуют в стране, но при этом сохранится множество беспроводных доступов. Кто-то сможет открыть беспроводной канал и скачивать данные, например, из Европы, поэтому полная изоляция вряд ли сможет наступить, по крайней мере в короткие сроки", - сказал Рева.

Он добавил, что при отключении российского сегмента интернета от глобальной сети может возникнуть не только отдельный Рунет, но и локальная сеть, в которую могут войти несколько стран, власти которых проводят политику по фильтрации содержимого интернета. Технический директор компании SibEdge - члена одной из крупнейших в РФ ассоциации производителей программного обеспечения Russoft - Всеволод Мороцкий пояснил ТАСС, что примером может служить, в частности, Китай.

"На территории КНР реализуется проект "Золотой щит", он же The Great Firewall of China (неофициальное название "Великий китайский файрвол") - аппаратный комплекс, контролирующий все выходы трафика за пределы страны. Нежелательные ресурсы - сайты блокируются, ограничивается общение в мессенджерах", - сказал собеседник агентства.

Обход блокировок

По словам Мороцкого, так или иначе остается возможность обойти блокировку при помощи vpn-серверов. "Они позволяют подключиться к серверу за пределами страны и работать будто бы из другой точки мира. Однако vpn-трафик так же отслеживается, блокируется. Тут основной проблемой станет то, что с каждым днем появляются все новые и новые сервера и, по сути, это бесконечная борьба", - считает Мороцкий.