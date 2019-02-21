Эксперты: изоляция Рунета технически возможна, но останутся лазейки для ее обхода

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Изоляция российского сегмента интернета от глобальной сети, об угрозе которой накануне заявил президент РФ Владимир Путин, технически возможна путем отключения магистральных сетей, по которым Рунет связан с глобальной сетью, однако окончательно изолировать Рунет не получится - останутся лазейки для обхода блокировки, доступные большинству пользователей, считают опрошенные ТАСС эксперты IT-отрасли.
Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета. Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ 20 февраля по итогам послания Федеральному собранию заявил, что возможность отключения страны от мирового интернета теоретически существует и нужно быть к этому готовыми.
На примере соседей
Как рассказал ТАСС декан факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), одного из крупнейших вузов за Уралом, где занимаются вопросами безопасности и защиты информации, Иван Рева, изоляция российского сегмента интернета от Всемирной сети технически доступна - она может быть осуществлена путем физического отключения магистральных сетей, по которым Рунет связан с глобальной сетью.
"В случае отключения нагрузка ляжет на локальные сети, которые сейчас существуют в стране, но при этом сохранится множество беспроводных доступов. Кто-то сможет открыть беспроводной канал и скачивать данные, например, из Европы, поэтому полная изоляция вряд ли сможет наступить, по крайней мере в короткие сроки", - сказал Рева.
Он добавил, что при отключении российского сегмента интернета от глобальной сети может возникнуть не только отдельный Рунет, но и локальная сеть, в которую могут войти несколько стран, власти которых проводят политику по фильтрации содержимого интернета. Технический директор компании SibEdge - члена одной из крупнейших в РФ ассоциации производителей программного обеспечения Russoft - Всеволод Мороцкий пояснил ТАСС, что примером может служить, в частности, Китай.
"На территории КНР реализуется проект "Золотой щит", он же The Great Firewall of China (неофициальное название "Великий китайский файрвол") - аппаратный комплекс, контролирующий все выходы трафика за пределы страны. Нежелательные ресурсы - сайты блокируются, ограничивается общение в мессенджерах", - сказал собеседник агентства.
Обход блокировок
По словам Мороцкого, так или иначе остается возможность обойти блокировку при помощи vpn-серверов. "Они позволяют подключиться к серверу за пределами страны и работать будто бы из другой точки мира. Однако vpn-трафик так же отслеживается, блокируется. Тут основной проблемой станет то, что с каждым днем появляются все новые и новые сервера и, по сути, это бесконечная борьба", - считает Мороцкий.
Как сообщила ТАСС президент одной из крупнейших IT-ассоциаций в России "СибАкадемСофт" Ирина Травина, несмотря на введенные в соседних странах ограничения, у компаний в этих странах остаются возможности для работы за рубежом.
"Тот же Китай, он ведь не настаивает, чтобы AliExpress (площадка для онлайн-торговли) не работал за рубежом. Да и как заставить отказаться от работы за рубежом частные компании? Я сомневаюсь, что, если Facebook скажут, что работать в России теперь запрещено, он перестанет здесь работать", - отметила она.
Как считает Рева, цель отключения российского сегмента интернета от мирового заключается скорее не в создании условий изоляции, а в необходимости контроля большого потока данных, который сейчас находится в сети.
"При принятии этого решения мы рискуем остаться без возможности говорить о себе, да и о нас знать ничего не будут. Кроме того, мы не только ищем информацию, мы обучаемся на зарубежных практиках, и, получается, нам придется делать все на своих ошибках. Однако такое решение позволит простимулировать российские технологии, и тот же "Яндекс" будет тогда разрабатывать свои сервисы, как альтернативу заблокированным зарубежным", - полагает он.