В Удмуртии создадут видеоразговорник на языках разных народов региона

ИЖЕВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Видеоразговорник на языках народов Удмуртии будет создан по итогам приуроченной ко Дню родных языков лингвистической акции "Покажи язык". Об этом в четверг сообщила ТАСС директор Дома дружбы народов Удмуртии Татьяна Боталова.

"В День родных языков в Удмуртии запускается необычная лингвистическая акция "Покажи свой язык!": Представители разных национальностей, проживающих в регионе, будут приветствовать в социальных сетях на своих родных языках. По итогам акции из собранных материалов планируется смонтировать видеоразговорник на языках народов Удмуртии для размещения в интернет-пространстве", - сказала собеседница агентства.

По словам Боталовой, на странице Instagram Дома дружбы народов Удмуртии будут выкладываться короткие видеофрагменты с фразами на языках народов, проживающих на территории Удмуртской Республики. Представители разных национальностей на удмуртском, татарском, марийском, немецком, армянском, азербайджанском и других языках будут произносить бытовые фразы: "как дела?", "как себя чувствуете?", "какая погода ожидается завтра?", "спасибо, все было очень вкусно", "подскажите, пожалуйста, который час" и другие. Боталова отметила, что срок акции не ограничен. "Акция будет долгоиграющей, не один день, поскольку не все еще откликнулись", - сказала она.