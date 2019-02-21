Золотов: Росгвардия готова к проведению Универсиады в Красноярске

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Росгвардия полностью готова к проведению мероприятий Универсиады-2019, которая пройдет в этом году в Красноярске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, ссылаясь на директора Росгвардии Виктора Золотова.

"Согласно докладам, озвученным в процессе осмотра спортивных объектов, весь запланированный комплекс подготовительных мер реализуется без срывов, в сроки, установленные директивными предписаниями. Работает группа контроля центрального аппарата Росгвардии, нацеленная на оказание методической помощи в ходе проведения мероприятий. Объем и характер выполняемых задач в целом понятен и во многом апробирован войсками ранее на ряде крупномасштабных международных мероприятий", - процитировали в пресс-службе слова главы ведомства.

Также Золотов отметил, что в целях недопущения срыва расписания Универсиады, следует делать акцент на усилении контроля за деятельностью работников частных охранных организаций и контролеров-распорядителей, осуществляющих досмотровые мероприятия.

"По итогам сегодняшней работы хочу отметить высокую готовность элементов группировки войск, слаженные действия при выполнении задач совместно с подразделениями взаимодействующих органов", - заключил Золотов.

По данным ведомства, мероприятия Универсиады планируют посетить до 170 тысяч человек, в том числе представители иностранных делегаций и зарубежные гости из 60 стран-участниц. Само спортивное мероприятие пройдет со 2 по 12 марта.