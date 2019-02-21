Беглов: органы власти Петербурга готовы принимать на службу военных пенсионеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Военные пенсионеры могут быть полезны на службе в органах государственной власти Санкт-Петербурга и органах местного самоуправления. Об этом в ходе выступления на военном совете Западного военного округа сказал врио губернатора города Александр Беглов.

"Мы всегда рады <…> тем военным пенсионерам, которые приезжают в наш город. Это наш золотой запас, это наши боевые кадры, которые мы готовы принять в органы государственной власти, в органы местного самоуправления, <…> потому что та практика, та закалка, которую получают военные, они всегда востребованы. Добро пожаловать к нам, я приглашаю всех, кто уже вышел на пенсию и готов служить на гражданской службе", - сказал врио губернатора.

Также Беглов отметил роль, которую играют высшие военные заведения Петербурга в системе подготовки кадров для российской армии. "Северная столица является лучшей кузницей военных кадров для всей страны. Высшие учебные заведения министерства обороны, работающие в Санкт-Петербурге, это всегда знак высокого качества образования. Мы рассчитываем, что специалисты военных вузов будут активно содействовать развитию Северной столицы", - сказал Беглов.

Также врио губернатора отметил, что городские власти готовы участвовать в решении задач, связанных с обеспечением комфортной жизни офицеров и солдат, проходящих службу на территории Петербурга. "Мы всегда готовы обсуждать возникающие проблемы и задачи, которые требуют нашего участия… Город всегда идет всегда навстречу военным", - сказал Беглов.