Второй полуфинал конкурса "Лидеры России" для ЦФО прошли 30 человек

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Второй полуфинал конкурса "Лидеры России" для регионов Центрального федерального округа (ЦФО) успешно преодолели 30 человек. Об этом сообщила журналистам пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

В ЦФО, в отличие от других федеральных округов, проводилось два полуфинала. Это было связано с большим количеством участников. Во втором полуфинале состязались в основном участники из столицы. Первый полуфинал успешно прошли 33 человека.

"По итогам второго полуфинала в Центральном федеральном округе приглашения в финал получили 30 участников из Москвы", - приводит пресс-служба слова руководителя конкурса, генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Как уточнили в пресс-службе, в число финалистов вошли сотрудники компаний малого и среднего бизнеса, а также крупных ("Ростелеком", Сбербанк, "Роснано", "Газпром нефть", "Норникель"). Кроме того, в заключительный этап конкурса вышли активист Общероссийского народного фронта, депутат Мосгордумы.

Полуфиналы прошли во всех федеральных округах. "На сегодняшний день определены 269 из 300 финалистов. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания "Сердце лидера", - напомнили организаторы конкурса.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.