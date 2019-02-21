Новый детский сад на 100 мест с бассейном построят на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Детский сад на 100 мест с бассейном будет построен в селе Донском Труновского района, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

Ранее губернатор Владимир Владимиров рассказал о планах повышения доступности дошкольного образования в регионе. При этом он отметил, что на некоторых территориях края сохраняется проблема переукомплектованности групп, что недопустимо. Возводить дошкольное учреждение будут по поручению Владимирова с целью реализации образовательных программ дошкольного образования во исполнение майского указа президента России.

"Проектная документация по детскому саду прошла госэкспертизу, и в 2019 году объект капстроительства попал в краевую адресную инвестиционную программу. Продолжительность строительства рассчитана на календарный год", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 100 мест, площадь составит около 5 тыс. кв. м, а территория дошкольного учреждения занимает почти 2,2 га. На ней также расположатся собственная котельная, трансформаторная подстанция и аварийная дизельная станция, групповые разновозрастные площадки, игровые платформы, беговые дорожки, теневые навесы, малые архитектурные формы, элементы озеленения, клумбы и цветники.

"Ясельные и младшие группы разместятся на первом этаже здания, на втором этаже средние и старшие группы. Специализированные кабинеты, спортивный и музыкальный зал, бассейн, групповые ячейки, включающие в себя спальню, буфет, санузел, общий зал и раздевалку, - это все заложено проектом новой сельской школы", - приводит пресс-служба слова министра Алексея Когарлыцкого.

Как сообщалось, за 2014-2018 годы в Ставрополье построено и реконструировано 43 детских сада примерно на 8 тыс. мест. В 2019 году власти намерены построить еще шесть детских садов. В целом за 2019-2021 годы планируется создать 32 детских сада на 4,5 тыс. мест. Кроме того, в рамках реализации нацпроектов предполагается создание 600 дополнительных мест в системе учреждений дошкольного образования, из которых 290 - для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.