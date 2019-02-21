Врио главы Астраханской области поручил разработать меры по снижению бедности в регионе

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов поручил правительству региона разработать меры по снижению бедности и дополнительные меры поддержки специалистов, работающих в социальной сфере. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации Астраханской области.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил со следующего года оказать содействие субъектам РФ, внедряющим практику социального контракта, которая нацелена на снижение бедности. Также в послании был затронут вопрос нехватки специалистов в области медицины в отдаленных населенных пунктах. Путин предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей при переезде на работу в сельскую местность.

Как рассказали в пресс-службе Морозова, врио главы поручил профильным министерствам подготовить предложения по преодолению бедности в регионе. "В частности, у нас должны заработать индивидуальные программы поддержки граждан по трудоустройству, переобучению. В ряде регионов такие практики уже существуют. Нам нужно изучить этот опыт", - привели в пресс-службе слова врио губернатора.

Морозов также отметил важность снятия ограничений по программам "Земский доктор" и важность программы "Земский учитель", которую президент предложил запустить с 2020 года. "Эти инициативы позволят ликвидировать дефицит кадров в селах. По мнению Морозова, необходимо также проработать дополнительные региональные меры поддержки местных специалистов. Глава региона предложил министерствам совместно с главами районов заняться этой работой", - отметили в пресс-службе.

Морозов подчеркнул, что за реализацию каждого проекта чиновники будут нести персональную ответственность.

Возобновление программы

Ранее сообщалось, что в Астраханской области возобновят реализацию программы "Земский доктор" после годичного перерыва, который возник из-за нехватки денег на ее софинансирование в региональном бюджете. Планируется, что после ее возобновления сельские больницы пополнят 73 врача. По данным пресс-службы областного Министерства здравоохранения, в регионе в амбулаторно-поликлиническом звене не хватает порядка 6% врачей и 5% среднего медицинского персонала.

По словам Путина, в 2000 году за чертой бедности в России находилось более 40 миллионов человек, в начале 2019 года этот показатель составил около 19 миллионов человек. В марте 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.