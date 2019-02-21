Швыдкой призвал отстаивать многоязычие в международных организациях

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Международные организации, в том числе ООН и ЮНЕСКО, должны сохранять многоязычие в своей работе, что позволит поддерживать интерес к русскому языку в мире. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ходе круглого стола "Российская государственность и русский язык: история и современность", приуроченного к Международному дню родного языка.

"Через год мы будем отмечать 75-летие ООН, и русский язык является одним из шести языков, которые используются в этой организации <...> Сегодня происходит упрощение международного протокола, и если прежде переговоры и документы оформлялись на шести языках, то сегодня все пытаются свести к одному языку - английскому. Но мы считаем, что шестиязычие ООН - это великое достижение, которое надо сохранять", - сказал он.

По словам Швыдкого, интерес к русскому языку в мировом сообществе может поддерживаться через экономические связи.

"Изучение языка сегодня не связано с тем, что на нем говорил Толстой или Достоевский. Причины, по которым люди изучают языки, довольно прагматичны и имеют четкий экономический интерес. Как только становится ясно, что язык является инструментом достижение определенных целей, то русский язык становится востребованным. Русский язык учат в Германии не только потому, что там значительное число выходцев из Советского Союза, но и потому, что Германия является нашим ключевым партнером в Европе, где потребность в языке имеет экономическую необходимость", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Говоря об опасности засорения русского языка иностранными словами, Швыдкой отметил, что такие явления наблюдались в XVIII и XIX веках, однако язык со временем адаптировал их под свои традиции и нормы.