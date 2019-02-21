Госдума приняла закон об оказании паллиативной помощи в России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект об оказании медицинской паллиативной помощи в РФ.

В соответствии с документом "паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания".

Такая помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медицинскими работниками как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях дневного стационара и в стационарных условиях. При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, также должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, добровольцами (волонтерами), а также с центрами социального обслуживания, религиозными организациями.

Закон предусматривает "облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами", а также гарантирует, что "при оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека".

"В [оглашенном в среду] послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи - сегодня законопроект принят в третьем чтении", - сказал парламентским журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что закон прошел широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтерами, экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия.

"Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку - как медицинскую, так и психологическую", - указал спикер на ключевые положения документа. "Госдума будет держать на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации", - пообещал Володин.