Рабочие старше 50 лет впервые участвуют в региональном чемпионате WorldSkills в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты рабочих профессий старше 50 лет впервые участвуют в региональном чемпионате WorldSkills в Бурятии, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Впервые в этом году у нас в компетенциях "Электромонтаж" и "Медицинский и социальный уход" участвуют профессионалы старше 50 лет. Это, например, специалист Улан-Удэнского авиационного завода Трофим Сергеев. Он сам выучил не одно поколение рабочих на своем предприятии, на нашем чемпионате он показывает мастерство в компетенции "Электромонтаж". Также это специалисты из Республиканского базового медицинского колледжа им. Э. Р. Раднаева", - сказали в министерстве.

Всего в региональном чемпионате, проходящем в Улан-Удэ, участвуют 465 конкурсантов и экспертов из Бурятии, Алтайского края, Кемеровской и Иркутской областей, Республики Татарстан, Забайкальского края. Основная часть участников - молодые специалисты в возрасте от 16 до 22 лет и юниоры (14-16 лет). Конкурсанты соревнуются в 23 компетенциях, включая такие, как геодезия, мастер горного дела, инженерный дизайн, администрирование отеля, туризм.

По словам директора Байкальского колледжа туризма и сервиса Баира Ангурова, новшеством 2020 года в Улан-Удэ станет возможность для юниоров принимать участие в состязании в компетенции "Туризм. "В следующем году на нашем региональном чемпионате мы будем проводить соревнования среди юниоров по данному направлению. Инициатива продиктована тем, что большое внимание сейчас в Бурятии уделяется развитию туризма. Это в целом приоритетно для регионов Сибири и Дальнего Востока", - сказал Ангуров.

Региональный чемпионат в Улан-Удэ уже посетили более 3 тыс. школьников. Для них представлены профориентационные площадки, все желающие там могут познакомиться с деятельностью учреждений, предприятий, принять участие в мастер-классах, интерактивных занятиях, играх. "Волонтеры чемпионата рассказали ребятам о движении WorldSkills в республике, о развитии и популяризации рабочих профессий. Такое неформальное знакомство способствует тому, что дети начинают задумываться о выборе рабочих профессий", - отметили в Минобрнауки Бурятии.

Впервые чемпионат рабочих профессий в Бурятии состоялся в 2015 году. В финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2017 Бурятия находилась на 38 месте из 84 регионов, а в 2018 году в медальном зачете регионов республика поднялась на 26 место.