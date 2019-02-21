Квесты и концерты пройдут в музеях Москвы, Подмосковья и Тулы ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия пройдут в нескольких музеях Москвы, Подмосковья и Тулы ко Дню защитника Отечества. Ддля гостей подготовили экскурсии, концерты, квесты, спортивные и культурно-образовательные программы. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

"Государством делается акцент на патриотическом воспитании молодых граждан, на формировании у них чувства гражданского долга и верности своему Отечеству. Для этих целей музеи ведения Минкультуры России проводят специальные мероприятия, в рамках которых в День защитника Отечества военные, кадеты и курсанты смогут посетить музей бесплатно", - говорится в сообщении.

Так, в Музее Победы 23 февраля выступит Сводный детский духовой оркестр "Юные фанфары России", на интерактивных площадках реконструкторы проведут "Уроки живой истории", а для детей пройдет квест "Герои снежной крепости". Кроме того, в кинотеатре покажут фильмы "Т-34", "Спасти Ленинград", "Офицеры". Посетители также представят новую выставку "Война: день за днем".

В Музее современной истории России можно будет посетить тематические экскурсии "Войны в истории России середины XIX - начала XX века" и "Символы и награды России". Гости увидят артефакты времен Крымской, Русско-турецкой и Русско-японской войн, а также узнают об истории государственной символики страны.

День защитника Отечества в музее-заповеднике "Куликово поле" можно будет отметить, приняв участие в чемпионате Тульской области по ралли-спринту "Пересвет". В самом музее подготовили тематические экскурсии, сельские олимпийские игры, мастер-класс по стрельбе из лука. На Бородинском поле пройдет лыжный пробег "Дорогой двух Отечественных войн" протяженностью 1,5 км и 3,5 км.

Для гостей Тульского музея оружия приготовили костюмированные экскурсии, концерт детского духового оркестра, культурно-образовательные программы и просмотр фильма о российской военной истории и истории оружейного производства. Ветераны, военные, кадеты и курсанты также в праздник смогут бесплатно посетить музей-заповедник "Прохоровское поле".