В Роскачестве рассказали о правилах безопасности при онлайн-шопинге

Специалисты Роскачества разработали рекомендации для безопасного онлайн-шопинга. Как отмечается в сообщении ведомства, с развитием интернет-торговли покупатели все больше рискуют стать жертвами злоумышленников, которые могут похитить данные их банковских карт и важные электронные файлы.

О том, как изменит нашу жизнь развитие информационных технологий, — в материале ТАСС

Будущее наступает: плюсы и опасности новых технологий О том, как изменит нашу жизнь развитие информационных технологий, — в материале ТАСС

"Центр цифровой экспертизы Роскачества проводит исследование мобильных приложений популярных интернет-магазинов, и уже сейчас можно сказать, что некоторые приложения недостаточно защищены и имеют большое количество потенциальных уязвимостей", - рассказал Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

В ведомстве рекомендуют оплачивать товары исключительно после доставки. Соблюдение этого правила сведет на нет возможность остаться и без денег, и без покупки, а также обезопасит от получения некачественного товара. Другим способом избежать мошенничества может стать дополнительная или виртуальная карта. На нее можно переводить только те деньги, которые потребуются для оплаты конкретной покупки. Это позволит сохранить в тайне реквизиты основной карты покупателя. При этом деньги можно положить и на электронный кошелек в платежных системах, таких как WebMoney, Яндекс Деньги, QIWI, PayPal, с банковской карты или через платежный терминал.

Роскачество также советует еще до оплаты товара внимательно проверять адрес сайта в строке браузера. Нередко покупателей заманивают на сайты-двойники (фишинговые сайты: вместо wildberries.ru - wildberies.ru), по дизайну не отличающиеся от знакомых всем интернет-магазинов. На ресурсах-двойниках просят указать реквизиты карты для совершения сделки, а далее – похищают платежные данные. Отмечается, что чаще всего на такие сайты попадают те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя.

Перед внесением своих персональных и платежных данных необходимо убедиться в наличии "закрытого замочка" левее от адресной строки, где должны быть символы https://. Это означает, что у сайта есть цифровой сертификат безопасности.

Эксперты рекомендуют совершать покупки в интернет-магазинах из дома либо на работе – там, где доступ к WiFi зашифрован. В противном случае не исключена вероятность попасть в сети хакера, который таким образом получит доступ к чужим персональным данным.

В Роскачестве отмечают, что соблюдение этих рекомендаций сведет к минимуму возможность утечки персональных и платежных данных и сделает онлайн шопинг более безопасным.