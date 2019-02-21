Владелец частного аэродрома им. Летова в Омской области не планирует его закрывать

Россельхознадзор после проведения проверки оштрафовал Анисимова на 20 тыс. рублей за использование не по назначению участка земли, предназначенного для ведения сельского хозяйства. Материалы проверки были переданы в прокуратуру, чтобы обязать собственника земли прекратить использовать ее в качестве аэродрома.

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Частный аэродром в Омской области, который его владелец Александр Анисимов назвал именем поэта, основателя группы "Гражданская оборона" и основоположника русского панк-рока Егора Летова, не будет закрыт из-за требований Россельхознадзора перестать использовать сельхозземли не по назначению, сообщил в среду ТАСС Анисимов.

"Конечно, аэродром не будет закрыт. <…> У меня первый сезон эксплуатации земли, вся трава скошена, оштрафовали из-за небольшого участка 200 кв. метров, где увидели полынь. <…> У меня есть письмо администрации Азовского района, где говорится, что размещение аэродрома обусловлено сельскохозяйственной производственной необходимостью", - сказал Анисимов.

По его словам, аэродром используется в том числе и для нужд сельхозавиации: распыления удобрений, подкормки, химической прополки и инсектицидной обработки полей. Владелец аэродрома отметил, что проверка его земель была проведена Россельхознадзором по заявлению жителя близлежащей деревни Поповка, который хотел пасти на его участке земли коров. "Летом рядом проводили дорожные работы, дорожники все поле мне изъездили, пришлось поставить забор. Вот он и написал жалобу, что ему негде коров пасти, хотя это частная территория, я бы и так ему не дал пасти", - рассказал Анисимов.

Основатель группы "Гражданская оборона", основоположник русского панк-рока Егор Летов за более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе группы и смежных проектов выпустил около 30 альбомов, последний был издан в 2007 году. Музыкант скончался 19 февраля 2008 года в Омске. Его имя было одним из популярных вариантов названия для аэропорта в Омске, за который голосовали жители этого города, однако в финал данный вариант не прошел.

Проект "Великие имена России" был запущен в октябре 2018 года. В его рамках жители РФ сами определяют, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. Приоритет - историческая связь претендентов с конкретной территорией. По данным сайта проекта "Великие имена России", в финал голосования в Омске вошли Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов.