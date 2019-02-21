Полигон ТКО для Архангельска в Рикасихе исключен из схемы обращения с отходами

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Полигон для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, который планировался в районе станции Рикасиха, исключен из территориальной схемы обращения с ТКО Архангельской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, терсхема не будет принята, пока не будет определено место для межмуниципального полигона.

Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, которая была утверждена в апреле 2017 года, планировалось, что полигон будет размещен в районе станции Рикасиха. Место размещения не устраивало жителей Северодвинска, поскольку в районе станции находится много дачных поселков.

"Полигон для размещения ТКО в Рикасихе исключен из территориальной схемы обращения с отходами. На практике это означает, что территориальная схема не будет введена в действие, пока не будет определена новая площадка или площадки для межмуниципального полигона", - пояснили в пресс-службе.

Предложение, где будет располагаться полигон или полигоны, теперь предстоит сформировать общественникам. "Идея размещения полигона в Рикасихе не нашла понимания и поддержки среди части жителей Северодвинска, поэтому губернатор предложил привлечь к работе общественников, Общественная палата области сформировала комиссию, в которую вошли более 80 человек: депутаты областного собрания, представители муниципалитетов, общественных организаций, территориальных структур, федеральных органов исполнительной власти, а также ученые и эксперты. Комиссия начала работу, все будет зависеть от предложений комиссии: один полигон или несколько", - сказали в пресс-службе.

Следующее заседание комиссии, на котором будет решаться вопрос, будет это один полигон или три, состоится 14 марта. "Решение комиссии должно учитывать требования экологической безопасности, размер тарифа на вывоз и переработку ТКО для населения и объем возможных бюджетных затрат. Всего площадки или площадка должны соответствовать 16 критериям", - отметили в пресс-службе.

В регионе завершился первый этап общественного обсуждения территориальной схемы обращения с отходами, в рамках которого от организаций, общественных объединений и жителей области поступило более 3 тысяч предложений. Утверждение территориальной схемы планируется в марте.