Нарышкин назвал деструктивными попытки столкнуть народы на языковой почве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Попытки политических сил столкнуть народы на языковой почве являются деструктивными и злонамеренными. Об этом в четверг сказал председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе "Российская государственность и русский язык: история и современность", приуроченном к Международному дню родного языка.

"Разветвление древнерусского языка, который был общим предком для русского, белорусского, украинского языков, - это последствия масштабных процессов государственного строительства, а также борьбы самых разных исторических игроков за сферы влияния в евразийском пространстве. Эта борьба идет и в наши дни, и тот, кто выпячивает и всячески подчеркивает разницу между братскими, родственными народами, пытается их столкнуть и противопоставить, не только грешит против исторической истины, но и ведет заведомо деструктивную и злонамеренную игру", - сказал Нарышкин.

По его словам, язык играет особую роль в сохранении исторической памяти. "В нем, как в зеркале, можно найти отражение минувших событий, следы соприкосновения и взаимообогащения различных культур", - отметил Нарышкин.

Председатель РИО подчеркнул, что важно осознавать ценность сохранения самобытности и традиций русского языка. "Справедливое беспокойство вызывает уровень владения русским языком наших молодых сограждан. Есть тенденция к примитивизации языка, но уверен, что это скорее исключение, а наша молодежь прекрасно осознает непреходящую ценность языка", - добавил он.