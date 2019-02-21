Глава Росгидромета: служба становится монополистом по метеообеспечению авиации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) становится монополистом по метеорологическому обеспечению авиации. Об этом в четверг на заседании коллегии Росгидромета сообщил руководитель ведомства Максим Яковенко.

"По решению правительства Росгидромет фактически должен стать естественным монополистом по метеообеспечению авиации. За 2018 год из 17 независимых авиационных подразделений 15 вошли в структуру Росгидромета, в ближайшие годы два оставшихся тоже присоединятся", - сказал он.

Он отметил, что в 2018 год ведомство обеспечило прогнозами более миллиона вылетов, оправдываемость прогнозов составила 94%.

Росгидромет учрежден постановлением правительства РФ в июне 2004 года и является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.