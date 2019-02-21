Госдума поддержала законопроект об ужесточении уголовной ответственности для лидеров ОПГ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и лидеров организованных преступных групп (ОПГ). Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным 14 февраля.

Основной новеллой законопроекта является введение отдельного уголовного наказания за само "звание" главаря преступного клана или его подразделения. Как пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время лидеров ОПГ привлечь к ответственности "довольно сложно". "На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии ", - добавил Володин.

В свою очередь глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что "действующим законодательством установлена ответственность для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, только в случае совершения преступлений по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем"), в частности создания ОПГ, руководства и регулирования ее деятельности, раздела сфер влияния и доходов". "В ином случае они не могут быть привлечены к ответственности по УК РФ. Поэтому такие лица, являясь лидерами преступного мира, зачастую уходят от ответственности", - отметил депутат.

В связи с этим для ужесточения борьбы с криминалом и организованной преступностью законопроектом предлагается ввести в УК РФ отдельную статью 210.1, которая устанавливает наказание за "занятие высшего положения в преступной иерархии". "Такое преступление будет караться лишением свободы от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей. Применение условного осуждения к таким лицам исключается", - сообщил Крашенинников.

Ужесточение уголовного наказания за участие в ОПГ

Также законопроектом вносятся поправки в базовую статью 210 УК РФ, регулирующие ответственность за участие в преступных собраниях или так называемых "сходках". "В отдельный состав (часть 1.1 статьи 210 УК РФ) выделяется участие в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности ОПГ. Его участнику грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей", - отметил Крашенинников. Одновременно повышается штраф за организацию, руководство или координацию деятельности преступной группировки до 5 млн рублей с сохранением действующих сроков лишения свободы - от 12 до 20 лет.

По остальным частям ст. 210 УК РФ также предлагается кратное ужесточение штрафных санкций. В частности, за участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас он составляет до 500 тыс. рублей) с увеличением минимальных сроков лишения свободы - от 7 до 10 лет (сейчас - от 5 до 10 лет). А при совершении преступлений с использованием служебного положения штраф увеличится до 5 млн рублей (сейчас до 1 млн рублей), при этом сроки лишения свободы сохраняются на действующем уровне - от 15 до 20 лет.

"Совершение главарем действий по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участия в собрании с этими целями карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Проектом предлагается также дополнить сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа до 5 млн рублей", - пояснил глава комитета.

Проект закона дополняет условия по освобождению от уголовной ответственности. "Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в ОПГ и активно способствует раскрытию преступлений. Согласно проекту, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящейся сходке представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности", - добавил Крашенинников.